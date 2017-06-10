Александровская колонна вошла в федеральный список объектов культурного значения

Александровская колонна на Дворцовой площади в Петербурге включена в список объектов культурного наследия федерального значения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Изменения вносятся по инициативе Министерства культуры, говорится на сайте правительства.

Также список расширили объектом ансамбля Казанского кремля, Знаменским собором, Знаменским монастырём и Юрьевым монастырём в Великом Новгороде.

— Кроме того, в перечень включен объект культурного наследия федерального значения "Александровская колонна, 1830–1834 годы" (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь) в связи с тем, что полномочия по государственной охране объектов культурного наследия, формирующих Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, закреплены за Минкультуры России, — сообщает пресс-служба правительства.