В Петербург из-за неисправных закрылков вернулся вылетевший в Москву самолёт

Читайте также

В Петербург из-за неисправных закрылков вернулся вылетевший в Москву самолёт

606

В Пулково вернулся самолёт авиакомпании UTair, вылетевший в Москву в 10:20. По информации паблика "Питер решает", во время полёта выявились неисправности закрылков. Пассажирам предложили забрать багаж. Рейс перенесли на 12:40.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!