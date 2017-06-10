В Петербург из-за неисправных закрылков вернулся вылетевший в Москву самолёт

В Пулково вернулся самолёт авиакомпании UTair, вылетевший в Москву в 10:20. По информации паблика "Питер решает", во время полёта выявились неисправности закрылков. Пассажирам предложили забрать багаж. Рейс перенесли на 12:40.
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В Пулково вернулся самолёт авиакомпании UTair, вылетевший в Москву в 10:20. По информации паблика "Питер решает", во время полёта выявились неисправности закрылков. Пассажирам предложили забрать багаж. Рейс перенесли на 12:40.
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