В Петербурге легковушка влетела под маршрутку

В Петербурге на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе столкнулись маршрутка и автомобиль. Как сообщает паблик "Питер решает", в аварии есть пострадавшие.
- Популярные
- По времени
В Петербурге на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе столкнулись маршрутка и автомобиль. Как сообщает паблик "Питер решает", в аварии есть пострадавшие.
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.