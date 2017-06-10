В Петербурге легковушка влетела под маршрутку

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В Петербурге легковушка влетела под маршрутку

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В Петербурге на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе столкнулись маршрутка и автомобиль. Как сообщает паблик "Питер решает", в аварии есть пострадавшие.

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