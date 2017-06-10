Под Петербургом заметили похожее на смерч явление

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Под Петербургом заметили похожее на смерч явление

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Фото: © LifeCorr

В деревне Бабино Тосненского района Ленинградской области в небе возник вихрь, похожий на смерч, пишет сообщество "Питер решает". Гигантская воронка появилась на несколько минут, а затем быстро рассеялась.

— Для этого не нужно быть в Америке. Должен быть достаточно сильный нагрев, очень неустойчивый воздух, жаркий внизу и холодный вверху. Конвективное явление сильное, такое бывает и у нас, — прокомментировал начальник Северо-Западного управления Росгидромета Валерий Цепелев.

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