Под Петербургом заметили похожее на смерч явление

В деревне Бабино Тосненского района Ленинградской области в небе возник вихрь, похожий на смерч, пишет сообщество "Питер решает". Гигантская воронка появилась на несколько минут, а затем быстро рассеялась.

— Для этого не нужно быть в Америке. Должен быть достаточно сильный нагрев, очень неустойчивый воздух, жаркий внизу и холодный вверху. Конвективное явление сильное, такое бывает и у нас, — прокомментировал начальник Северо-Западного управления Росгидромета Валерий Цепелев.