В МВД отреагировали на "гелик" на Дворцовой площади спустя год

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В МВД отреагировали на "гелик" на Дворцовой площади спустя год

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В Петербурге начато административное производство после публикации в инстаграм-сообществе Rich Russian Kids ролика, в котором "мерседес-гелендваген" едет по Дворцовой площади, сообщает паблик "Питер решает".

Публикация была сделана на основе рекламного видеоролика петербургских блогеров, опубликованного ещё в июне прошлого года. Съёмки были согласованы с властями.

Кадры в Rich Russian Kids вызвали волну возмущения. После этого МВД отреагировало заявлением об административном производстве.

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