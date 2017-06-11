В МВД отреагировали на "гелик" на Дворцовой площади спустя год

В Петербурге начато административное производство после публикации в инстаграм-сообществе Rich Russian Kids ролика, в котором "мерседес-гелендваген" едет по Дворцовой площади, сообщает паблик "Питер решает".

Публикация была сделана на основе рекламного видеоролика петербургских блогеров, опубликованного ещё в июне прошлого года. Съёмки были согласованы с властями.

Кадры в Rich Russian Kids вызвали волну возмущения. После этого МВД отреагировало заявлением об административном производстве.