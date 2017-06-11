Хакеры взломали сайт петербургского Комитета по безопасности

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Хакеры взломали сайт петербургского Комитета по безопасности

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Хакеры разместили на сайте петербургского Комитета по законности провокационные материалы, сообщает паблик "Питер решает".

— Честно говоря, комментировать эту историю даже и не хочется. Но да, был такой несанкционированный доступ. Как, что и почему — это ещё нужно будет разбираться нашим техническим специалистам. А то, что кто-то таким образом пытается донести свою позицию гражданскую… Есть такая шутка — "плеваться калом", ну вот, наверное, что-то в этом роде пытались сделать. Это говорит больше о тех людях, кто это мог сделать, — сообщили в комитете.

Добавим, что сайт подвергся атаке за день до несанкционированной протестной акции, которую оппозиция намерена провести в Петербурге 12 июня. Проведение митингов в Петербурге согласовывает как раз Комитет по законности.

 
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