Организаторы фестиваля на Марсовом поле: Никаких митингов 12 июня не будет

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Организаторы фестиваля на Марсовом поле: Никаких митингов 12 июня не будет

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Фото: © vk.com/krasnayazvezda

В молодёжном объединении "Красная звезда", которое в понедельник, 12 июня, организует на Марсовом поле фестиваль "Герои четырёх эпох", заявили, что не допустят никаких политических митингов.

— Несмотря на распространяемое в соцсетях мнение о том, что кто-то может использовать наше мероприятие на Марсовом поле для проявления своей политической позиции, сообщаю вам: этого не будет. Я проговорил сложившуюся ситуацию с представителями администрации района и получил уверения, что правоохранительные органы не допустят срыва праздника, — говорится в заявлении главы "Красной звезды" Алексея Лапардина, которое опубликовано в сообществе объединения в соцсети.

Фестиваль начнётся на Марсовом поле утром. Там будут выстроены интерактивные лагеря, посвящённые эпохам Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн и современной армии России.

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