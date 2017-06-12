Петербургский УФСИН выпустил календарь с шутками о смертной казни

Петербургский УФСИН выпустил календарь о смертной казни с шутками. Как сообщает паблик "Питер решает", в календаре каждый месяц рассказывается о новом способе казни. При этом авторы используют в описании такие выражения: "Лучшее средство от перхоти — гильотина" или "Смертная казнь была бы гораздо более эффективным средством борьбы с преступностью, если б она применялась до преступления".

Календарь был новогодним корпоративным подарком от УФСИН, но накануне о нём вспомнил и написал в соцсети замруководителя петербургского УФАС Пётр Яковлев.