В Петербурге задержали окола ста участников несанкционированной акции

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В Петербурге задержали окола ста участников несанкционированной акции

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Фото: © L!FE

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге полиция начала задерживать участников несанкционированной акции оппозиции. Активистов выводят из толпы и сажают в автозаки, пишет сообщество "Питер решает".

По предварительной информации, на данный момент задержано около ста человек.

Как сообщал Лайф, ранее организаторы праздника "Герои четырёх эпох" на Марсовом поле приняли решение закончить мероприятие из-за поступивших анонимных угроз. Военную технику перевезли в парк 300-летия Петербурга.

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