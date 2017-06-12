В Петербурге на праздниках в честь Дня России собралось более 300 тысяч человек

В праздновании Дня России в Санкт-Петербурге приняли участие более 300 тысяч человек, сообщили в правительстве города. Основными площадками стали Дворцовая площадь, где прошёл музыкальный концерт с участием Ольги Бузовой, и Марсово поле, на котором провели военно-патриотический фестиваль.

Торжества также устраивали в Александровском саду и парке 300-летия Петербурга.

Как ранее сообщал Лайф, праздник "Герои четырёх эпох" на Марсовом поле пришлось завершить раньше, чтобы не допустить конфликта с участниками несанкционированной акции оппозиции.