Петербургская подземка продлит работу во время матчей Кубка конфедераций

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Петербургская подземка продлит работу во время матчей Кубка конфедераций

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Фото: © L!FE

Петербургский метрополитен будет закрывать позже в дни матчей Кубка конфедераций. Как сообщает пресс-служба метро, в ночь на 18, 23 и 25 июня большинство станций будет работать до 1:30.

Исключения — вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Московская", а также вестибюли станций "Технологический институт — 1", "Площадь Александра Невского — 2", "Достоевская" и "Спасская". Вестибюль 2 станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00.

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