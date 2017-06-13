Петербургская подземка продлит работу во время матчей Кубка конфедераций

Петербургский метрополитен будет закрывать позже в дни матчей Кубка конфедераций. Как сообщает пресс-служба метро, в ночь на 18, 23 и 25 июня большинство станций будет работать до 1:30.

Исключения — вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Московская", а также вестибюли станций "Технологический институт — 1", "Площадь Александра Невского — 2", "Достоевская" и "Спасская". Вестибюль 2 станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00.