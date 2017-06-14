Задержанных на Марсовом поле несовершеннолетних отпустили из полиции

На несанкционированном митинге 12 июня на Марсовом поле задержали 73 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Светлана Агапитова. Всех их уже отпустили. Большинство из них получили протоколы по статье о нарушениях проведения митинга, 11 подросткам оформили протоколы по статье "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции".

При этом 30 несовершеннолетним вообще не составляли никаких протоколов. Самых юных участников митинга также могут поставить на учёт в отделе по делам несовершеннолетних.

Митинговавших подростков отвезли в отделения Кировского, Центрального, Василеостровского, Невского, Красногвардейского и Петродворцового районов.

— Десятерых подростков в течение нескольких часов возили по городу, однако все ближайшие к месту задержания отделы были переполнены, поэтому было принято решение везти детей в пригород, — сообщила уполномоченный.

Она также уточнила, что письменных жалоб от родителей задержанных подростков пока не поступало.