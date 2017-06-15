Защитник Богаев перешёл из "Тосно" в "Зенит"

"Зенит" заключил трёхлетний контракт с игроком "Тосно" Дмитрием Богаевым, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне футболист выступал за "Тосно" в ФНЛ. Провёл в составе клуба 24 игры, голов не забил.

Богаев — воспитанник зенитовской академии.

— Дебютировал в молодёжном составе сине-бело-голубых в 2012-м, с 2013-го выступал за "Зенит-2", в сентябре 2015-го провёл первую игру в главной команде клуба и в общей сложности принял участие в семи играх, в том числе в Лиге чемпионов УЕФА, — сообщили в пресс-службе "Зенита".