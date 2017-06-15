Путин: Неуклюжие попытки приватизации Балтийского завода остались в прошлом

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал о развитии петербургского Балтийского завода.

— Неуклюжие попытки приватизировать завод — они, слава богу, в прошлом. Именно неуклюжие, мошеннические попытки. Сегодня ОСК развивается — и судостроительная корпорация, и завод развивается и будет развиваться. <…> Средства у нас предусмотрены в бюджетах. Таких атомных ледоколов (проекта 22 220. — Прим. ред.) в мире до сих пор нигде нет. А в России есть, потому что нам нужно осваивать Арктику, нужно там закрепляться. Мы будем это делать. В этом смысле работы хватит, и коллектив сохранится и будет развиваться, — сказал глава государства.