Скандальный долгострой в Петербурге сдали с недоделками

В Петербурге начали выдавать ключи дольщикам скандального долгостроя "Ленинский парк". Компания "Город", начинавшая строительство, обанкротилась, стройку замораживали и с большим трудом достроили дома. Дольщики несколько раз устраивали митинги и голодовки.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, сегодня первые ключи получили 42 семьи.

— Корпуса 6а и 7а "Ленинского парка" вчера введены в эксплуатацию. Дома подключены к электричеству, водоснабжению, канализации. Лифты работают, — пояснил чиновник.

Однако сами дольщики распространили в соцсети информацию о глобальных недоделках в домах.

— Ключи от конкретного недостроя! Инженерия недоделана, в доме протечки, во многих окнах ещё не вставлены стёкла. Отделка мест общественного пользования не выполнена до конца. Воды нет, — пишут они.

Владельцы выкладывают фотографии недочётов и обсуждают их. Так, у одного из дольщиков оказалась не построена лоджия, а у других — не вставлены окна.