Прямая трансляция с места поиска пропавшей женщины с младенцем в Петербурге

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Прямая трансляция с места поиска пропавшей женщины с младенцем в Петербурге

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Больше пяти часов продолжаются поиски пропавшей женщины, которая ушла на прогулку с месячным ребёнком. Порядка 500 человек прочёсывают территорию Юнтоловского заказника, площадь которого порядка 1000 квадратных метров.

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