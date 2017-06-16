Найденная в Юнтоловском заказнике петербурженка была в невменяемом состоянии

Пропавшая в Юнтоловском заказнике 55-летняя петербурженка была в невменяемом состоянии, когда её нашли спасатели. Об этом сообщает паблик "Питер решает".

Рассказать, что произошло с ней и её внучкой, женщина не смогла. Полицейские уже выяснили, что женщина какое-то время бегала по лесу с телом ребёнка.

Как сообщалось ранее, накануне днём женщина пошла гулять вместе с внучкой и в какой-то момент перестала отвечать на звонки.

Около 19:00 была начата поисковая операция. Сначала была найдена пустая коляска с детскими вещами и следами крови. Через некоторое время нашли и женщину, а рядом с ней — тело девочки. По предварительным данным, она умерла от асфиксии.

СК возбудил дело об убийстве. Женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии.