Омоновец получил удар ножом в спину во время митинга на Марсовом поле 12 июня

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Омоновец получил удар ножом в спину во время митинга на Марсовом поле 12 июня

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Фото: © L!FE

Боец ОМОН получил удар ножом в спину во время несанкционированного митинга, который проходил в Петербурге на Марсовом поле 12 июня, заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

— Где-то подразделения ОМОН вынуждены были жёстко выстраивать линию блокирования, чтобы не допустить давки или ещё каких-то элементов, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, — провокации были налицо. При подобных действиях в Санкт-Петербурге боец ОМОН получил удар ножом в спину, — заявил Меликов.

Напомним также, что СКР сейчас расследует дело о нападении на полицейского, которому на митинге на Марсовом поле выбили зубы. Подозреваемым по делу проходит несовершеннолетний петербуржец.

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