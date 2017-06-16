Депутат предложил запретить кормление голубей в историческом центре Петербурга

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилёв направил министру культуры Владимиру Мединскому обращение, в котором предлагает запретить кормление голубей в историческом центре города. Об этом пишет сообщество "Питер решает".

— Помимо того, что голуби загрязняют исторические памятники Санкт-Петербурга, их экскременты разрушают фасады зданий. Так они ещё и являются разносчиками опасных болезней, — заявил Цивилёв.

Он также уточнил, что обращение направлено в Минкультуры в связи с тем, что именно это ведомство регулирует вопросы допуска к историческим памятникам.