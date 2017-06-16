Новый директор Исаакия пообещал, что собор продолжит работу как музей

Юрий Мудров, недавно назначенный на пост директора Исаакия, на первой встрече с коллективом пообещал, что собор продолжит работать как музей.

— Давайте опираться на то, что музей работает. Будут изменения — будем исходить из общей ситуации. Наша задача — работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приёму посетителей, по реализации образовательной и просветительской функций музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры — Исаакиевского собора и Спаса на Крови. Существующее Соглашение о социальном партнёрстве с Санкт-Петербургской епархией будем как прежде выполнять, развивать и совершенствовать, — цитирует Мудрова пресс-служба музея.

Новый директор также сообщил, что в следующем году в связи с 200-летием со дня начала строительства собора будет подготовлена большая межмузейная выставка.