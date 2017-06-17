Балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина завершила карьеру

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Балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина завершила карьеру

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Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Прима-балерина Мариинки Ульяна Лопаткина приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщается на сайте театра.

Лопаткина была примой-балериной Мариинки с 1995 года. В 2006 году стала Народной артисткой России.

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