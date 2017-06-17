Бабушка убитой в Юнтоловском заказнике девочки дала признательные показания

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Бабушка убитой в Юнтоловском заказнике девочки дала признательные показания

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Пожилая петербурженка призналась в убийстве внучки в Юнтоловском заказнике. Об этом пишет сообщество "Питер решает".

Женщина заявила следователям, что в лесу перерезала себе вены, а потом задушила девочку.

Трагедия произошла 15 июня. Бабушка ушла гулять с внучкой. В какой-то момент женщина перестала отвечать на звонки. Родители девочки забили тревогу, после чего была организована поисковая операция.

В итоге спасатели нашли женщину в лесу, а рядом с ней — тело девочки. Женщина сейчас находится в больнице, куда была доставлена в тяжёлом состоянии.

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