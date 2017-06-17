Суд арестовал петербурженку, признавшуюся в убийстве внучки

Приморский районный суд Петербурга в субботу арестовал Марину Миргалиеву, которая подозревается в убийстве собственной внучки. Под стражей женщина пробудет два месяца.

Как сообщалось, ранее Миргалиева дала признательные показания.

Трагедия произошла 15 июня. Бабушка ушла гулять с внучкой. В какой-то момент женщина перестала отвечать на звонки. Родители девочки забили тревогу, после чего была организована поисковая операция.

В итоге спасатели нашли женщину в лесу, а рядом с ней — тело девочки.