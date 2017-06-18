В Ленобласти 18-летняя девушка заявила об изнасиловании в заброшенном доме

В Ленинградской области следственный отдел проверяет факт изнасилования 18-летней девушки. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что 15 июня она находилась в компании молодых людей в заброшенном доме во Всеволожске и была изнасилована.

— В настоящее время проведён осмотр места происшествия, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, присутствовавшие в день описываемых событий. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки, — уточнили в СУ СКР по региону.