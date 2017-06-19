В петербургском отделе полиции применили газ против буйного хулигана

В МВД подтвердили, что в 33-м отделе петербургской полиции был применён перцовый газ — но не против задержанных на несанкционированном митинге, а против буйного хулигана.

— В 33 отдел полиции Московского района Санкт-Петербурга за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин. С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в камеру для административно-задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство — перцовый газ, — цитирует ТАСС заявление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После распыления газа задержанных на митинге перевели в другие помещения.

— Незамедлительно группу граждан, находящихся в отделе полиции, препроводили в зал совещаний для продолжения процессуальных действий. При этом одна из доставленных самостоятельно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели женщину, однако в госпитализации отказали. Иных обращений за медицинской помощью и жалоб не поступало, — заявили в полиции.