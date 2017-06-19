Албин: Стоимость строительства "Зенит-арены" адекватна

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что стоимость строительства футбольного стадиона на Крестовском острове не является завышенной.

— Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нём можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге, — заявил Албин.

Он также отметил, что использование рулонного газона с прошивкой — самый экономичный вариант для "Зенит-арены".

— Самый дешёвый вариант, как показывает мировой опыт, — эксплуатация рулонного газона с прошивкой. Его можно менять регулярно — два раза в год, если есть проблемы. Самое главное — мы освоили эту технологию, у нас на подготовку рулонного газона, выращенного у нас, ушло полторы недели, — отметил Албин.