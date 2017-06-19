МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге на вторник

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МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге на вторник

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Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

По прогнозу синоптиков, 20 июня в Петербурге ожидаются грозы, ливни и сильный ветер, сообщает городское ГУ МЧС.

Температура воздуха днём составит до 18 градусов. Но вечером похолодает до 13 градусов выше нуля.

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