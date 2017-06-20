Суд отказал коллекционеру в иске на 16,2 млн к искусствоведу Баснер

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Суд отказал коллекционеру в иске на 16,2 млн к искусствоведу Баснер

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Фото: © L!FE

Петербургский коллекционер Андрей Васильев не получит от искусствоведа Елены Баснер 16,2 млн рублей. Дзержинский районный суд отказал ему в иске признать покупку картины авангардиста Бориса Григорьева "В ресторане" недействительной.

Напомним, Елена Баснер в 2015 году рекомендовала Васильеву купить полотно. Когда стало известно о других покупателях, коллекционер заплатил Баснер 100 тысяч долларов в качестве залога. Чуть позже он оплатил оставшуюся сумму. Получив картину, Васильев провёл серию самостоятельных экспертиз, которые не выявили подделку.

В марте 2015 года в зале суда в качестве вещдока была представлена поддельная картина, позже признанная копией.

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