Суд отказал коллекционеру в иске на 16,2 млн к искусствоведу Баснер

Петербургский коллекционер Андрей Васильев не получит от искусствоведа Елены Баснер 16,2 млн рублей. Дзержинский районный суд отказал ему в иске признать покупку картины авангардиста Бориса Григорьева "В ресторане" недействительной.

Напомним, Елена Баснер в 2015 году рекомендовала Васильеву купить полотно. Когда стало известно о других покупателях, коллекционер заплатил Баснер 100 тысяч долларов в качестве залога. Чуть позже он оплатил оставшуюся сумму. Получив картину, Васильев провёл серию самостоятельных экспертиз, которые не выявили подделку.

В марте 2015 года в зале суда в качестве вещдока была представлена поддельная картина, позже признанная копией.