Сын экс-главы "Метростроя" назначен гендиректором компании

Главой петербургского "Метростроя" назначен Николай Александров, сын предыдущего главы компании Вадима Александрова, который решил покинуть пост после 26 лет работы у руля предприятия.

— Решение по обоим вопросам было принято советом директоров практически единогласно. 0,03% голосов принадлежат воздержавшимся, остальные — за. Согласно протоколу, новый руководитель компании Николай Александров избран на пять лет и приступит к исполнению своих обязанностей 20 июня 2017 года, — говорится в пресс-релизе компании.

Вадим Александров продолжит работать в "Метрострое", но сферой его деятельности станет разработка стратегии освоения подземного пространства.