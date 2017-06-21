Для болельщиков Кубка конфедераций увеличили количество парковочных мест

Для болельщиков матчей Кубка конфедераций в Петербурге увеличили количество парковочных мест у Яхтенного моста. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на самом Крестовском острове парковка запрещена.

Машину можно поставить на парковках "Ленты", "Питерлэнда", "Атлантик-сити", "Меркурия", "О'кей" и "Карусели". Также для инвалидов оборудована отдельная бесплатная стоянка у БЦ "Петровский" в Петроградском районе. Таким образом, зрителям будет доступно семь бесплатных стоянок. Сотрудникам парковок нужно будет предъявить билет на матч.

Напомним, следующие матчи Кубка конфедераций в Петербурге пройдут 22 и 24 июня и 2 июля.