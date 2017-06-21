В Петербурге дома со старыми лифтами попадут в программу капремонта

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В Петербурге дома со старыми лифтами попадут в программу капремонта

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Фото: © РИА Новости/Алексей Ничукин

Депутаты ЗакСа Петербурга приняли в первом чтении закон, согласно которому износ лифтов станет основанием для включения жилого дома в программу капремонта.

— Документом предлагается дополнить действующий закон новым критерием оценки состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы (25 лет). Этот критерий позволит более объективно оценивать техническое состояние лифтового оборудования и в случае необходимости переносить капитальный ремонт на более ранний срок, — сообщили в пресс-службе ЗакСа.

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