Петербургский легкоатлет Денис Алексеев дисквалифицирован из-за допинга

Легкоатлет Денис Алексеев из Петербурга временно дисквалифицирован из-за положительно допинг-пробы. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

— У Дениса Алексеева (400 м, 4х400 м) в результате повторной проверки пробы с Олимпийских игр 2008 года в Пекине была обнаружена запрещенная субстанция — дегидрохлорметилтестостерон. Спортсмен дисквалифицирован на четыре года, начиная с даты временного отстранения. В общий срок дисквалификации спортсмена засчитан срок дисквалификации за первое нарушение антидопинговых правил, — говорится в сообщении.

Срок дисквалификации Алексеева закончится 15 ноября 2018 года.

Также после перепроверки допинг-проб были временно дисквалифицированы Анастасия Капачинская (400 м, эстафета 4х400 м) и Инга Абитова (бег на длинные дистанции).