Полиция Петербурга просит перенести Гайд-парк с Марсова поля

Читайте также

Полиция Петербурга просит перенести Гайд-парк с Марсова поля

199

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Общественный совет полиции просит перенести место для публичных мероприятий с Марсова поля. В полиции проанализировали несанкционированный митинг 12 июня и пришли к выводу, что историческая площадка в центре города не подходит для этих целей.

— Необходимо учитывать права и интересы остальных жителей и гостей города. Тех, кто в этот день был вынужден отложить посещение Марсова поля из-за опасений оказаться в эпицентре противоправных событий, — обосновали свою позицию полицейские. — Возможно, стоит пересмотреть городской закон, определяющий это место как место для публичных мероприятий.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!