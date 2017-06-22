Полиция Петербурга просит перенести Гайд-парк с Марсова поля

Общественный совет полиции просит перенести место для публичных мероприятий с Марсова поля. В полиции проанализировали несанкционированный митинг 12 июня и пришли к выводу, что историческая площадка в центре города не подходит для этих целей.

— Необходимо учитывать права и интересы остальных жителей и гостей города. Тех, кто в этот день был вынужден отложить посещение Марсова поля из-за опасений оказаться в эпицентре противоправных событий, — обосновали свою позицию полицейские. — Возможно, стоит пересмотреть городской закон, определяющий это место как место для публичных мероприятий.