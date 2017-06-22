Токсовский тоннель в сторону Ленобласти будут ремонтировать 1,5 года

Токсовский тоннель под кольцевой дорогой в сторону Ленобласти закрывают с 26 июня на полтора года, сообщили в ФКУ "Упрдор Северо-Запад". Здесь будут ремонтировать деформационные швы и разрушенные участки железобетонных конструкций. Восстановят облицовку, гидроизоляцию, покрасят все конструкции, дорогу заново покроют асфальтом. Ремонт требуется и системе видеонаблюдения, пожарной сигнализации, автоматизированной системе контроля и управления оборудования, вентиляции и канализации.

Движение будет организовано по той части тоннеля, что ведёт в город. В каждую сторону будет по одной полосе движения.