ЦИК: Петербургский парламент выполнил требования закона о референдуме по Исаакию

Петербургский ЗакС передал в ЦИК документы о референдуме по статусу Исаакиевского собора, выполнив тем самым все требования законодательства. Об этом заявила Елена Орловская, начальник управления по вопросам организации избирательного процесса Центризбиркома.

— Законодательное собрание Санкт-Петербурга функцию, возложенную на него федеральным законом, выполнило. 7 апреля текущего года в ЦИК поступило уведомление о том, что поступили документы в Законодательное собрание от Избирательной комиссии Петербурга. В данном случае дальнейшее их движение не подлежит нашей оценке, — цитирует ТАСС заявление Орловской.

Она также отметила, что и Горизбирком Петербурга, и ЦИК в вопросе о референдуме занимаются "больше технической стороной".