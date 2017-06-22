ЦИК: Петербургский парламент выполнил требования закона о референдуме по Исаакию

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ЦИК: Петербургский парламент выполнил требования закона о референдуме по Исаакию

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Петербургский ЗакС передал в ЦИК документы о референдуме по статусу Исаакиевского собора, выполнив тем самым все требования законодательства. Об этом заявила Елена Орловская, начальник управления по вопросам организации избирательного процесса Центризбиркома.

— Законодательное собрание Санкт-Петербурга функцию, возложенную на него федеральным законом, выполнило. 7 апреля текущего года в ЦИК поступило уведомление о том, что поступили документы в Законодательное собрание от Избирательной комиссии Петербурга. В данном случае дальнейшее их движение не подлежит нашей оценке, — цитирует ТАСС заявление Орловской.

Она также отметила, что и Горизбирком Петербурга, и ЦИК в вопросе о референдуме занимаются "больше технической стороной".

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