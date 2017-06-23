Петербургским барам запретят по ночам продавать алкоголь в бутылках и банках

Читайте также

Петербургским барам запретят по ночам продавать алкоголь в бутылках и банках

3

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Комитет ЗакСа Петербурга по законодательству одобрил законопроект, запрещающий кафе и барам продавать по ночам спиртное в откупоренных бутылках, банках, а также стаканчиках.

Таким образом парламентарии хотят закрыть лазейку в законодательстве, позволяющую обходить предпринимателям запрет на продажу спиртного с 23 до 11 часов. Сейчас магазины, которые маскируются под рюмочные и бары, формально ничего не нарушают, продавая алкоголь в "потребительской" таре.

Теперь законопроект должны рассмотреть на заседании городского парламента.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!