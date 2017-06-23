На Ладожском озере ищут пропавших рыбаков

Полиция и сотрудники МЧС ищут на Ладожском озере двух рыбаков, которые пропали без вести, сообщает ТАСС.

— Местные жители ещё 19 июня ушли на катере на базу отдыха, вечером 20-го числа они не вышли на связь с родственниками, обращение в полицию поступило 22 июня вечером, сейчас ведутся поисковые работы силами полиции и МЧС, — сообщили в региональном главке полиции.

Кроме того, в МЧС добавили, что сейчас также ведутся поиски рыбака, который 19 июня пропал в районе озера Шепелевское.