Выпускники стали меньше мусорить на "Алых парусах"

Дорожные службы за ночь собрали 645 кубов мусора, что на 70 меньше, чем в прошлом году.

После праздника выпускников "Алые паруса" улицы в центре Санкт-Петербурга убирали более 110 пылесосов, поливомоечных машин и погрузчиков, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Спецтехника выехала в 3 часа утра, уборка завершилась уже через пару часов. Во время самих торжеств за порядком и чистотой на площадках следили более 220 человек.

В местах массовых гуляний выставили более ста контейнеров для сбора мусора ёмкостью от 1 до 20 кубов. На территории мероприятий были размещены маленькие контейнеры, а шесть больших 20-кубовых урн поставили неподалёку.

Всего за прошедшую ночь вывезено 645 кубов мусора, на уборку израсходовали почти 4000 кубометров воды.