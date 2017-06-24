Каррера посоветовал Манчини не здороваться через порог в России

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Каррера посоветовал Манчини не здороваться через порог в России

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал несколько советов новому наставнику петербургского "Зенита" Роберто Манчини, переехавшему в Россию после отставки Мирчи Луческу.

— Никогда не здороваться или жать друг другу руки через пороги дверей — это к несчастью. И никогда не свистеть в доме или помещении — это к потере денег, — обратился Каррера к соотечественнику.

По его словам, заслуги итальянских тренеров признали в России, поэтому приглашение Манчини в Петербург было логичным.

— Итальянские тренеры ясно дали понять, что могут привести свои команды к победам в Англии, Германии. И Манчини был приглашён в Санкт-Петербург, так как от него ожидают таких же результатов, — добавил Каррера в интервью La Gazzetta dello Sport.

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