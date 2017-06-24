Акция с вечным переходом заблокировала проезд по шоссе в Петербурге

Токсовское шоссе на севере Санкт-Петербурга оказалось перекрыто из-за акции с так называемым вечным пешеходным переходом. По словам очевидцев, проезд машин заблокировали пайщики ЖК "Силы природы".

Участники акции требуют выделения денег на достройку и полноценное возобновление работ на объектах, а также расследования финансовых сделок с деньгами пайщиков, пишет сообщество "Питер решает".

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в районе развязки шоссе с КАД скопился затор на 2,5 километра.

Как сообщал Лайф, в прошлом году возмущённые пайщики ЖК "Силы природы" застройщика O2 Development перекрыли дорогу в посёлок Мурино. Полиция задержала нескольких участников акции. Официальный представитель компании тогда заявил, что застройщик планирует продлить срок сдачи первой очереди жилого комплекса до 30 июня 2017 года.