В Петербурге тысячи мусульман приняли участие в молитве по случаю Ураза-байрама

Мусульмане Петербурга приняли участие в молитве по случаю праздника Ураза-байрам. Больше всего верующих собралось у Соборной мечети. Также богослужения прошли в мечети в районе Сенного рынка и Коломяжской мечети.

Накануне председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль Панчеев говорил, что, как ожидается, около 120 тысяч верующих примут участие в молитвах в мечетях и молельных комнатах Северной столицы по случаю праздника Ураза-байрам.