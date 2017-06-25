В Петербурге тысячи мусульман приняли участие в молитве по случаю Ураза-байрама

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В Петербурге тысячи мусульман приняли участие в молитве по случаю Ураза-байрама

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Мусульмане Петербурга приняли участие в молитве по случаю праздника Ураза-байрам. Больше всего верующих собралось у Соборной мечети. Также богослужения прошли в мечети в районе Сенного рынка и Коломяжской мечети.

Накануне председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль Панчеев говорил, что, как ожидается, около 120 тысяч верующих примут участие в молитвах в мечетях и молельных комнатах Северной столицы по случаю праздника Ураза-байрам.

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