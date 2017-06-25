Начало следующей недели в Петербурге будет дождливым

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Начало следующей недели в Петербурге будет дождливым

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели в Петербурге ожидаются дожди, возможны грозы.

— Температура в начале недели днём 15–17 градусов. Начиная со среды погода будет улучшаться. Давление будет расти, облачность станет меньше. Осадков в среду и четверг не ожидается, и температура подрастёт: в среду до 18–19 градусов, в четверг может быть и 20–21 градус, — рассказал заведующий бюро погоды РГГУ Юрий Куткевич.

По его словам, ожидается, что ближе к выходным в город опять придёт циклон, в связи с чем снова возможны дожди.

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