В Неве в пассажирский теплоход врезался катер, которым управлял пьяный капитан

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В Неве в пассажирский теплоход врезался катер, которым управлял пьяный капитан

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В Петербурге в ночь на понедельник в Неве в пассажирский теплоход врезался частный катер. На теплоходе находилось 48 пассажиров, а в катере — три человека. По данным северо-западной транспортной прокуратуры, от столкновения катер получил серьёзные повреждения, а у теплохода лишь разбился сигнальный огонь и поцарапалась краска на поверхности.

Как сообщили в МВД, катером управлял нетрезвый капитан. На судне пострадал один из пассажиров, его госпитализировали медики. На теплоходе никто не пострадал.

Автор:
ИБ
Ирина  Бутакова
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