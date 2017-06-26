В Неве в пассажирский теплоход врезался катер, которым управлял пьяный капитан

В Петербурге в ночь на понедельник в Неве в пассажирский теплоход врезался частный катер. На теплоходе находилось 48 пассажиров, а в катере — три человека. По данным северо-западной транспортной прокуратуры, от столкновения катер получил серьёзные повреждения, а у теплохода лишь разбился сигнальный огонь и поцарапалась краска на поверхности.

Как сообщили в МВД, катером управлял нетрезвый капитан. На судне пострадал один из пассажиров, его госпитализировали медики. На теплоходе никто не пострадал.