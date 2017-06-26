Смольный запустил опрос о создании платных велопарковок

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Смольный запустил опрос о создании платных велопарковок

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Фото: © РИА Новости/Артем Житенев

Власти Петербурга объявили о проведении социологического опроса, чтобы оценить необходимость создания платных велопарковок. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, охраняемые площадки планируется открыть возле станций метро.

Один из вопросов касается платы за услугу. Респондентам предлагается выбрать из нескольких вариантов: 50 рублей в сутки, до 100 рублей или абонемент со скидкой.

Ранее чиновники обещали, что в этом году в городе появятся пять веломаршрутов. Как писал Лайф, проектно-изыскательские работы завершили до начала летнего сезона.

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