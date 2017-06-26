В Петербурге начались легальные экскурсии по крышам

Экскурсии организуют с группами до 15 человек, цена варьируется от 600 до 900 рублей и зависит от времени суток.

В Санкт-Петербурге открылась первая легальная смотровая площадка на крыше, сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма. Первые экскурсии провели на кровле дома № 65 на Лиговском проспекте.

— Здесь применено сертифицированное оборудование для обеспечения безопасности проведения экскурсий. Данная площадка была рассмотрена в части соответствия ГОСТу и нормам для обеспечения безопасности людей при нахождении на высоте. Этот вид туризма может позволить гостям города взглянуть на него совсем с другой стороны — то есть сверху, что позволит увеличить его туристическую привлекательность, — отметил председатель ведомства Андрей Мушкарев.

Посетители также увидят одну из 180 башен, которая в военные годы выполняла функции противовоздушной обороны. Сооружение отреставрировали и подготовили для показа.