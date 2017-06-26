Халк повторил скандальный жест Кокорина и Дзюбы

Халк приложил руку к губам и изобразил усы, празднуя гол в чемпионате Китая. Таким образом, бразилец повторил неоднозначный жест нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.

Как ранее сообщал Лайф, российские футболисты опубликовали в "Инстаграме" фото с аналогичным жестом после вылета сборной России с Кубка конфедераций. Некоторые болельщики возмутились тому, что послание было адресовано главному тренеру национальной дружины Станиславу Черчесову.

— Этот message — шутка, просто эмоция, — позже объяснил свои действия Дзюба. — Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то.