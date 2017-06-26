Гавриков вместо НХЛ продолжит карьеру в СКА

Петербургский СКА заключил с бывшим игроком "Локомотива" Владиславом Гавриковым соглашение на два года. Ранее клуб приобрёл права на хоккеиста в обмен на денежную компенсацию.

— В СКА переходит молодой хоккеист с серьёзными перспективами, а "Локомотив" в результате перехода прав внутри чемпионата КХЛ получает за игрока достойную компенсацию. При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр, — отметили в СКА.

Сам игрок заявил, что принял решение остаться в России вместо покорения НХЛ. Причиной такого выбора защитник назвал желание поработать с главным тренером сборной Олегом Знарком и выступить на Олимпиаде.

За 136 матчей в составе "Локомотива" защитник набрал 21 (8+13) результативный балл при показателе полезности +32.