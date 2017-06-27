Сеть магазинов в Петербурге незаконно использовала символику Кубка конфедераций

Представители ФИФА пожаловались на незаконное использование символики Кубка конфедераций — 2017 в сети магазинов "Семья", сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.
В антимонопольном ведомстве проверили обращение и выяснили, что компания под предлогом спортивного праздника объявила о скидках на пиво и чипсы.
Магазин "Семья" в Петербурге незаконно использовал символику Кубка конфедераций
Антимонопольщики предупредили компанию о нарушении и пригрозили штрафом
Фото: © spb.fas.gov.ru/
Торговой сети выдали предписание об устранении нарушений. В противном случае предпринимателям грозит штраф.
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