Сеть магазинов в Петербурге незаконно использовала символику Кубка конфедераций

Читайте также

Сеть магазинов в Петербурге незаконно использовала символику Кубка конфедераций

161

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Представители ФИФА пожаловались на незаконное использование символики Кубка конфедераций — 2017 в сети магазинов "Семья", сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

В антимонопольном ведомстве проверили обращение и выяснили, что компания под предлогом спортивного праздника объявила о скидках на пиво и чипсы.

Магазин "Семья" в Петербурге незаконно использовал символику Кубка конфедераций

Антимонопольщики предупредили компанию о нарушении и пригрозили штрафом

Фото: © spb.fas.gov.ru/

Торговой сети выдали предписание об устранении нарушений. В противном случае предпринимателям грозит штраф.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!