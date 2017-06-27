РПЦ хочет увеличить количество богослужений в Исаакиевском соборе

При этом слишком большое число богослужений музею будет неудобно, у учреждения есть свои планы по посещаемости.

Петербургская епархия попросила руководство Исаакиевского собора увеличить количество богослужений в храме. Об этом сообщил новый директор музея-памятника Юрий Мудров.

— Епархия обратилась с просьбой наше соглашение подкорректировать в части времени богослужений, чтобы стало больше служб, которые проводятся в центральном нефе собора. Мы согласны в той части, что в двунадесятые праздники и праздники собора — скажем, дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского — проводились большие торжественные службы. В этом мы достигли взаимопонимания, — сказал Мудров в интервью агентству "Интерфакс".

Мудров также выступил за проведение в соборе обряда венчания.

— Я бы, честно говоря, не просто бы не возражал, а приветствовал, скажем, венчание в Исаакиевском соборе. Конечно, в установленном и согласованном порядке, — добавил директор.

Как сообщал Лайф, Юрий Мудров стал директором Исаакиевского собора 15 июня. Искусствовед пришёл на смену писательнице Ираде Вовненко. Ранее многолетний глава музея-памятника Николай Буров на фоне информации о возможной передаче собора в ведение РПЦ досрочно прекратил свои полномочия.