Петербуржцы ищут в Сети индейку чаще остальных продуктов

Индейка стала самым характерным продуктом для Санкт-Петербурга. К такому выводу пришли специалисты "Яндекса", изучившие запросы жителей города в Интернете.

— О том, как приготовить что-нибудь из индейки — скажем, котлеты, — петербуржцы спрашивают чаще, чем россияне в целом. Список характерных для Санкт-Петербурга блюд возглавляет паста "Карбонара" — например, люди ищут рецепт "Карбонары" с беконом и сливками, — отметили аналитики.

В топ списка также попала треска, форель, соус "Терияки" и сидр. В Северной столице и Москве самый характерный продукт и блюдо совпадают. В обоих городах это индейка и "Карбонара".

В Ленинградской области в топ-10 продуктов вошли корюшка и ревень, а среди блюд лидируют "Ёжики".